У Крыгина заподозрили конфликт интересов

Житель Тульской области написал заявление в прокуратуру с жалобой на нарушение федерального законодательства при осуществлении транспортных пассажирских перевозок.



«До последнего времени все действующие на территории муниципального образования город Тула транспортные предприятия, осуществляющие перевозки пассажиров как по регулируемому, так и по нерегулируемому тарифу, действовали исключительно на законных основаниях. Все действующие перевозчики проходили установленную конкурсную процедуру отбора и получили своё право работы на маршрутах исключительно в соответствии с требованиями Федерального закона.

Однако в настоящее время на рынке появились перевозчики, которые не проходили конкурсного отбора, при этом сведения о них как об организациях, имеющих законные основания для работы, были внесены должностными лицами органов местного самоуправления в Реестр», — говорится в письме, опубликованном «Тульскими новостями».

По словам заявителя, возможен вариант, при котором предприятие, не имеющее законных оснований для работы на муниципальных маршрутах, может получить денежные средства из бюджета.

«Данная схема с возможным выводом бюджетных средств является недопустимой и опасной», — подчёркивает автор текста.

В качестве возможного заинтересанта он называет начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, который до 2017 года работал в ряде транспортных компаний, следовательно, в его действиях может скрываться конфликт интересов.

Напомним, в Туле по предложению Крыгина с привлечением московского ГУП «МосгортрансНИИпроект» разрабатывают комплексную схему организации пассажирских перевозок. Ожидается, что она «позволит упорядочить работу городского пассажирского транспорта и станет основой для дальнейших изменений в транспортной сфере». По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, в городе планируется создать единого организатора перевозок. «Нововведения» пока начались с повышения платы за проезд в маршрутках на 25%.



















