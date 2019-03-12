Авилов усилит контроль за обрезкой деревьев в Туле

В правила благоустройства Тулы внесут необходимые поправки для усилений контроля за обрезкой деревьев, сообщил глава горадминистрации Евгений Авилов.



В документе будут введены чёткие разграничения видов обрезки: санитарная, омолаживающая и формовочная.

Юридические и физические лица, которые получат порубочный билет на обрезку зелёных насаждений, должны будут выполнять формовочную обрезку деревьев так, чтобы они не выбивались из аллейной посадки. При этом, деревья должны иметь симметрично развитую крону и дальнейшую возможность к развитию.

Контроль за этим процессом будет возложен на специалистов территориальных округов. Готовится контракт на их обучение с Тульским государственным педагогическим университетом по направлению «Уход за деревьями, виды обрезки, технология обрезки».

Евгений Авилов поручил управлению по благоустройству до 1 апреля провести инвентаризацию зелёных насаждений. Эту работу начнут с центральных улиц города.

«Инвентаризация позволит нам выработать системный подход к зелёным насаждениям в городе, мы будем совершенно чётко понимать, где и какие насаждения мы заменили, где этот процесс необходимо провести. К тому же это и дополнительный учет бюджетных средств. Инвентаризационные мероприятия позволят строже следить за обрезкой деревьев и ее качеством, а также предъявлять претензии в случае вырубки деревьев без разрешения», — сообщил чиновник.