Последствия коммунальной аварии в Туле недоустранили (видео)

Тульский активист Никита Баринов побывал на месте коммунальной аварии, случившейся в Пролетарском округе Тулы 11 марта.



«„Тулагорводоканал“ устранил аварию ещё вчера, но яма через всю дорогу осталась и движение полностью парализовано. Власти города молчат, информация о планируемой дате начала движения до жителей не доведена», — рассказал он.