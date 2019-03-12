Тульский активист Никита Баринов побывал на месте коммунальной аварии, случившейся в Пролетарском округе Тулы 11 марта.
«„Тулагорводоканал“ устранил аварию ещё вчера, но яма через всю дорогу осталась и движение полностью парализовано. Власти города молчат, информация о планируемой дате начала движения до жителей не доведена», — рассказал он.
Последствия коммунальной аварии в Туле недоустранили (видео)12.03.2019 14:07
Тульский активист Никита Баринов побывал на месте коммунальной аварии, случившейся в Пролетарском округе Тулы 11 марта.