Росстат опубликовал рейтинг российских регионов с самой низкой смертностью среди населения.



Наилучшие показатели у Ингушетии, где умерли три человека на тысячу населения. Следом идут Чечня (4,2), Дагестан (4,8), Кабардино-Балкария и Якутия (7,8), а также Тюменская область (7,9).

При этом средняя смертность в России по итогам прошлого года составила 12,4 человека на тысячу населения. Точно такими же были показатели в 2017 году, отмечают в ведомстве.

Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской (17,4 смертей на тысячу человек), Новгородской (17,1) Тверской (16,8), Тульской (16,5) и Ивановской (15,8) областях. В Тульской области смертность превышает рождаемость более чем в два раза. С 1980 года численность населения сократилась с 1,94 млн до 1,49 млн человек.

Также Тульская область входит в пятёрку регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии, наравне с Псковской, Тверской, Орловской областями и Севастополем.