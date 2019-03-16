Тульские военные заводы призовут помочь попавшим под санкции госмонополиям

6 февраля вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Козак провели совещание с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетических госкомпаний.



И предприятия ТЭКа, и оборонная промышленность оказались в сложной ситуации, напомнил собравшимся Борисов. С 2014 года США и Европа ввели санкции в отношении компаний ТЭКа, закрыв им сотрудничество с зарубежными поставщиками оборудования. Западные страны запретили поставлять оборудование для российских нефтегазовых проектов на шельфе в Арктике, для добычи сланцевой нефти и т. д. У военных заводов в свою очередь с 2022 года начнут падать заказы со стороны государства, так что Владимир Путин ещё в 2016 году поручил им увеличить долю гражданской продукции до 50% к 2030 году.

Времена «большого гособоронзаказа» с высокой рентабельностью заканчиваются, но у компаний ТЭКа огромные инвестпрограммы, и оборонные предприятия могут переориентироваться на этот рынок, заявил на совещании Борисов. Предприятия ТЭКа в свою очередь получат свободу действий на фоне санкций и «смогут поплевывать на американцев», которые ограничили поставки оборудования. «И их прижало, и вас прижало», а санкционное воздействие «бросает вас в объятия друг другу», заключил вице-премьер, пишет «РБК».

​Но правительство намерено следить за качеством продукции оборонных предприятий, предупредил Козак. Главным требованием для локализованного оборудования будет конкурентоспособность по сравнению с импортом, отметил он. По словам вице-премьера, правительство готово поддержать оборонные предприятия, в частности масштабными налоговыми льготами.

Компании ОПК получат возможность заключать специнвестконтракты для запуска новых технологий (предприятия обязуются начать выпуск оборудования, а государство — стабилизировать налоговые условия и оказать поддержку проекту), говорится в протоколе по итогам совещания. Будут обязательства и для энергетиков: Минпромторгу и Минэнерго поручено разработать специальные KPI при использовании «оборонного» оборудования.

В качестве целевых показателей KPI может быть зафиксирована доля средств инвестпрограммы на закупку отечественного оборудования: 3–5% на первом этапе, потом планку можно плавно повышать.

Некоторые оборонные предприятия уже работают с энергокомпаниями. Но пока заказы компаний ТЭКа на оборонных предприятиях незначительны. В 2017 году предприятия ОПК заключили контракты с нефтегазовыми и энергетическими госкомпаниями всего на 15 млрд рублей. За первое полугодие 2018 года сумма выросла до 40 млрд рублей, а по итогам года Минэнерго ожидает заказов на более чем 100 млрд рублей.

Участники совещания под руководством Борисова и Козака предложили увеличить финансирование Фонда развития промышленности, а замминистра энергетики Павел Сорокин предложил привлечь к финансированию заказов госбанки, в том числе Сбербанк. По его словам, Минэнерго провело предварительные переговоры с банками о том, что они будут кредитовать предприятия ОПК под ставку ниже на 1–2 п.п. от текущей.