В Донском наступила глубоководная весна

Весна в Донском — это когда идёшь по луже, чтобы обойти другую лужу, которая глубже первой.



В центре города с таянием снега образовалось огромное озеро. Фотографию опубликовал в группе «Наш Донской 71» общественник Станислав Скидан.

Жители Донского в соцсети отметили, что эта лужа ещё не самая огромная в городе, и стали делиться запечатлёнными «водоёмами».

На улице Новая во дворе дома вся дорога залита водой, обойти лужу можно разве что по сугробам.



На Первомайской улице, по словам дончан, «не дорога, а направление»: посередине лужа, а по бокам гололёд. В ледяную жижу едва не провалилась женщина с ребёнком.





