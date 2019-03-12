Ясногорская администрация бездействует в вопросе обустройства муниципальной дороги?

Администрация Ясногорского района нарушает законодательство, не приводя в порядок муниципальную дорогу — мы получили обращение, в котором говорится о том, что местные чиновники не осуществляют мероприятия по обустройству улично-дорожной сети по улице Берёзовая роща в селе Иваньково.



Отметим, что в адрес главы Ясногорского района Владимира Мухина уже вносилось представление по данному вопросу. Просим прокуратуру провести проверку изложенных фактов:

Участки по улице Берёзовая роща, село Иваньково, Ясногорского района (71:23:040305:473, 71:23:040305:482, 71:23:040305:483, 71:23:040305:484, 71:23:040305:485, 71:23:040305:486, 71:23:040305:487, 71:23:040305:488, 71:23:040305:489, 71:23:040305:490, 71:23:040305:491, 71:23:040305:492, 71:23:040305:493, 71:23:040305:494, 71:23:040305:495, 71:23:040305:496, 71:23:040305:497, 71:23:040305:498, 71:23:040305:499, 71:23:040305:500, 71:23:040305:501, 71:23:040305:503, 71:23:040305:504, 71:23:040305:505) были сформированы и поставлены на кадастровый учет в 2008 году с нарушениями Градостроительного кодекса РФ.

«В частности, обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. При межевании и выделении земельных участков наличие подъездов к вновь образованным участкам по настоящее время не предусмотрено».

Нарушен Федеральный закон №251-ФЗ от 13.07.2015 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» По определению Гражданского кодекса РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 2. Ст. 225. П.1. бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался.

Бесхозяйные вещи подлежат передаче в муниципальную собственность.

Федеральным законом от 13.07.2015 №251-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» установлено, что в случае, если в государственном кадастре недвижимости в течение 5 лет с даты присвоения кадастровых номеров ранее учтенным зданиям, сооружениям, помещениям, объектам незавершенного строительства отсутствуют сведения о правах на такие объекты недвижимости или о вещных правах на земельные участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, орган кадастрового учета в течение 10 рабочих дней по истечении указанного срока будет направлять сведения о таких объектах недвижимости в уполномоченные органы местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а если такие объекты недвижимости находятся на межселенных территориях, — в органы местного самоуправления муниципальных районов или, если такие объекты недвижимости находятся на территориях субъектов РФ — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, в уполномоченные государственные органы соответствующего субъекта РФ — города федерального значения. Соответствующий орган будет инициировать процедуру признания объекта недвижимого имущества бесхозяйным в установленном порядке.

Нарушены статьи 1, 2, 11, 12 пункт 3 статьи 225 Гражданского кодекса РФ о регистрации права собственности на недвижимое имущество. Нарушение не позволяет органу местного самоуправления предусматривать и расходовать бюджетные средства на содержание дорог, заключать сделки с организациями. Отсутствие зарегистрированного права собственности нарушает права неопределенного круга граждан на безопасность дорожного движения, и подлежат защите как неотчуждаемые права и свободы.

Нарушен подпункт 5 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нарушены пункты 1 и 6 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Нарушен подпункт Г п.2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным жильем и повышении качества жилищно – коммунальных услуг» инфраструктура на вовлеченных в экономический оборот земельных участках.

Нарушен пункт 2 статьи 5 главы 2. Устава МО Ясногорский район Тульской области: https://yasnogorsk.tularegion.ru/upload/iblock/770/770ad7d71bc48925d1c744582ac6b28f.pdf, https://yasnogorsk.tularegion.ru/upload/iblock/b2e/b2e23544a39f11cf95af5b72c4181350.pdf

К вопросам местного значения, находящимся в компетенции органов местного самоуправления района, относятся: муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения.

Таким образом, с 2008 года администрацией Ясногорского района Тульской области не осуществляются мероприятия по обустройству улично-дорожной сети по улице Берёзовая роща, село Иваньково.

Положение Об администрации муниципального образования Ясногорский район, статья 3 п. 1.1 — Полномочия администрации муниципального образования Ясногорский район: Осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города, населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Бездействие администрации Ясногорского района по строительству дороги по улице Берёзовая роща, село Иваньково противоречит требованиям нормативно-правовых актов, возлагающих на орган местного самоуправления обязанность по осуществлению дорожной деятельности, в том числе деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории муниципального образования, нарушает права граждан, делая невозможным доступ к земельным участкам находящимся в собственности с целью осуществления строительства, а также безопасное, в соответствии с установленными нормативами, дальнейшее проживание.

Согласно статье 70 Федерального закона 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 18 Конституции РФ — права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

В связи с изложенным, прошу прекратить нарушения законодательства РФ, обязать местную администрацию муниципального образования привести дорогу по улице Берёзовая роща, село Иваньково, Ясногорского района, Тульской области, в соответствие с требованиями законодательства и ГОСТ.