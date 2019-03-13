Семинары по социократии и вальдорфские школы - чему учат в ясногорских поселениях?

8-10 февраля в поселении Ясная Слобода МО Иваньковское Ясногорского района прошла II конференция малых вальдорфских школ.



«Идея встреч пришла в голову нескольким педагогам и родителям пару лет назад, когда стало очевидно, что вызовы и реалии больших и малых, городских и загородных школ сильно разнятся», — говорилось в анонсе мероприятия в соцсети.

Система, базирующаяся на антропософских представлениях (учение, выделившееся из теософии, основанное в 1912 Рудольфом Штейнером с целью открыть широкому кругу методы саморазвития и духовного познания с помощью мышления человека), была создана в 1919 году. Сейчас школ, работающих по этой системе, — свыше тысячи в разных странах.

«В России, по данным Ассоциации вальдорфских школ, таких — 19. При том, что вальдорфские школы являются общеобразовательными, в младших классах занятия ведутся практически без учебников. Кроме того, школьникам не ставят оценок. Основная идея вальдорфской или штайнеровской (по имени основателя учения Рудольфа Штейнера) зиждется на том, что обучение происходит, исходя из потребностей ребёнка и индивидуального отношения к нему. Задача вальдорфской педагогики — развитие не только интеллектуальных способностей детей, но и их эмоционального взросления», — пишет о вальдорфской школе издание «Диалог».

Обучение в вальдорфской школе предполагает разностороннее развитие.

«Детей учат играть на флейте, петь, рисовать и делать поделки из глины. Есть такие предметы: рисование форм, эвритмия. Первый урок всегда идёт около двух часов. Обычно это один из общеобразовательных предметов. Но первые 15 минут всегда заняты пением. В младших классах дети учатся писать пером, потом переходят на перьевые ручки. До третьего класса запрещают писать обычными ручками, чтобы сформировать красивый почерк. Читать и писать тоже начинают позднее, также в младших классах не ставят оценок и не проводят контрольных работ. Математика тоже начинается позже, чем в других школах», — говорится в статье.

Вальдорфская школа в Ясногорском районе организована на принципах социократии. О том, что это такое, рассказывали в мае прошлого года в Ясной Слободе на трёхдневном семинаре, стоимость участия в котором составляла от 3 до 6 тысяч рублей. Организаторами назывались семейное поселения «Ясная Слобода», Союз экопоселений и экоиницианив, а также экопоток образовательной системы «Метаверситет».

«С самого начала трое основателей „Ясной Слободы“ увидели в социократии надежду на то, что жители поселения будут достаточно вовлечены в жизнь сообщества и совместное решение управленческих вопросов. Два года показали, что в такой модели управления каждый человек может реально влиять на принимаемые решения, голос каждого слышен, а основатели поселения не „тащат все на себе“. Сейчас в Ясной слободе действует 5 рабочих кругов, стратегический (управленческий) круг и общий круг, в который входят все взрослые жители поселения. Один раз в пол года проходят выборы лидеров кругов, а круги работают и решают все оперативные задачи еженедельно», — писали авторы семинара.

Социократия – это метод коллективного управления и принятия решений, набор инструментов и моделей организации, с помощью которых группа людей может принимать совместные решения быстро и эффективно, при этом учитывать мнение каждого и обеспечить прозрачность и ясность процесса.

«В марте 2016 года мы познакомились с социократией на семинаре Даяны Кристиан в Этномире. С тех пор мы применяем в нашем поселении социократию как метод управления и принятия решений и очень довольны результатами! Во многом именно благодаря социократии нам удалось в довольно сжатые сроки построить и запустить школу (у нас полноценно работают 1-й и 4-й класс вальдорфской школы и вальдорфский детский сад), а также принять много важных совместных решений. Уже 2,5 года мы у себя в семейном поселении Ясная Слобода применяем особый метод управления и принятия совместных решений – Социократию», — говорили организаторы.

Основателя вальдорфской педагогики, австрийского доктора философии, лектора и социального реформатора Рудольфа Штайнера называют эзотериком, оккультистом, мистиком и даже ясновидящим. Он дал более 6 тысяч лекций по всей Европе.

Сайт, посвящённый исследованию религиозных сект и деструктивных культов, указывает, что Рудольф Штайнер основал так называемую оккультную секту «Антропософское общество», сторонники которой и построили в Ясногорском районе поселение «Ясная Слобода».

"Ясногорский район (возможно из-за своей близости к Москве) является довольно притягательными местом для поселений оккультистов различных мастей. В этом районе уже существуют порядка десяти «родовых поместий» оккультного движения анастасийцев. Теперь вот прибавилось еже одно экзотическое оккультное объединение. Одним из важных компонентов ясногорского «антропософского» поселения является «вальдорфская школа» и «вальдорфский детский сад». Организаторы «Ясной Слободы» указывают на то, что их поселение ориентировано на семьи с детьми дошкольного и школьного возраста, готовыми осознанно выбрать «вальдорфскую педагогику». На своем сайте они пишут: «Главным общим делом нашего сообщества будут вальдорфские школа и детский сад. В школе и садике будут учиться дети поселенцев, а также приезжие дети, родителям которых близка вальдорфская педагогика».

Акцент на «вальдорфскую школу» антропософами делается не случайно, так как именно они («вальдорфские школы») являются самым эффективным средством распространения идеологии «Антропософского общества». Хотя, вполне возможно, не все участники проекта по развитию вальдорфских школ ставят перед собой цель пропаганды антропософии, они могут быть просто уверены, что созданная Штайнером педагогика очень эффективна и поэтому надо её продвигать.

Три класса младшей вальдорфской школы и вальдорфский детский сад были запущены в «Ясной Слободе» в сентябре 2017 года. Школа и детский сад платные. Детям преподают «педагоги» из московской вальдорфской школы «Путь Зерна», а так же питерской вальдорфской школы «Центр Искусства Воспитания» и самарской вальдорфской школы. По состоянию на 2018 год в поселении проживают 12 семей, у которых 3 четвероклассника, 6 первоклассников, 15 дошкольников. В поселении периодически проводятся семинары на различные темы, конференции, семейные лагеря и т. д.

«Ясную Слободу» составляют семьи, переехавшие туда из разных городов РФ и объединенные некими «общими» для них «идеями». На прямой вопрос о том, что за «идеи» их объединили, поселенцы прямо не отвечают. Так же они уклоняются от бесед на тему антропософии. Некоторые же поселенцы заявляют, что придерживаются христианства.

Организаторы поселения считают что в «Ясной Слободе» для полноценного её функционирования должны постоянно проживать 35-40 семей. По этому поводу они пишут на своем сайте следующее: «Это количество семей, с одной стороны, создаст необходимую наполняемость будущей школы и детского сада. С другой стороны, позволит создать сообщество, когда все в Поселении знают друг друга и есть общность». Общая площадь «Ясной Слободы» 25 гектаров. На каждую семью отводятся около 25 соток, остальная территория предназначена для общего пользования.

Поселенцы на своем сайте также сообщают: «Мы планируем вести благотворительную деятельность. Одно из направлений — помощь детям-сиротам: усыновление, приемная семья, приглашение детей в наши летние лагеря, дружба с детскими домами, информационная помощь семьям, которые планируют усыновлять детей», — указано на сайте.















Факт появления в Ясногорском районе «Ясной Слободы» не обрадовал местных жителей. Издание напоминает, что в конце 2017 года ряд российских историков-преподавателей написали открытое письмо главе ФСБ Александру Бортникову, в котором они, помимо прочего, попросили расследовать деятельность «вальдорфской школы» в Ясногорском районе Тульской области.









Портал «Блоха-инфо» писал, что после жалобы местных жителей о недопущении в Иваньково такой вальдорфской школы в администрации Ясногорского района была сформирована комиссия по обследованию земельного участка, на котором предполагалось её появление. По факту обследования выяснилось, что на участке имеются жилые здания, причём, вид его разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства». Решением комиссии было рекомендовать собственнику участка прекратить незаконную образовательную деятельность и не строить жилые здания на землях сельскохозяйственного назначения.

Однако спустя полгода проблема с землёй снова возникла, но уже с родовыми поселениями «анастасийцев» — таких в Тульской области насчитывается около двух десятков.