В Туле пройдёт забег в честь 5-летия возвращения Крыма

17 марта в Туле пройдет легкоатлетический забег «Мы вместе», посвящённый 5-летию воссоединения Крыма с Россией.



Для детей 3-7 лет предусмотрена отдельная дистанция в 300 метров, для взрослых — 2,5 километра.

В день забега на территории кремля будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, концертная программа, фотовыставка «Достопримечательности Крыма».

На финише участников будут ждать памятные баффы, билеты на матч «Арсенала» и специальный приз для победителей – экскурсия по Крыму.

Сбор участников забега – с 9:30 мск в атриуме Тульского кремля. Для получения номера нужны паспорт или свидетельство о рождении для ребенка. Старт забега состоится в 11:00 мск. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте.