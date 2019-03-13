Тулу засеют клевером, васильками и незабудками

В Туле появятся островки с природным ландшафтом, сообщили в городской администрации.



В этом году запланирован посев дикорастущих и красивоцветущих растений. На газонах Тулы появятся василёк, ромашка аптечная, эшшольция, календула лекарственная, космея, колокольчик, фацелия, лён, незабудка, клевер.

Работы по посеву будут выполнены по пяти адресам. Семена доставят в Тулу до 1 апреля. Все семена пройдут экспертизу на качественный состав в центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Дикорастущие травы высадят на пересечении улиц Октябрьской и Карпова, улиц Мосина и Павшинского моста, на улицах Демидовская плотина и набережная реки Упы, Пролетарская (заезд на набережную и выезд со стороны ТРЦ «Макси»).

Рулонный газон площадью 9216 кв. м уложат по двум адресам: на улице Путейской, в районе РЖД и в сквере в посёлка Косая Гора, на пересечении улиц Демешковской и Максима Горького.