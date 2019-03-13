Тульские муниципалитеты должны раз в год отчитываться о качестве воды

Роспотребнадзор сообщил о том, что муниципалитеты Тульской области обязаны раз в год отчитываться о качестве воды.



Это предписывают требования законодательства в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Муниципалитеты отвечают за организацию водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими водоснабжение, своих обязательств.

Также власти на местах ответственны за определение для централизованной системы водоснабжения поселения гарантирующей организации, согласование вывода таких объектов централизованных систем водоснабжения из эксплуатации, утверждение схем водоснабжения поселений, утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ, разработку проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Не реже одного раза в год органы местного самоуправления обязаны размещать информацию на своём официальном сайте и в СМИ сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах выполнения этих планов.