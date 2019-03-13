Треть работников образования в Тульской области получают меньше 15 тысяч рублей

Более 30% работников образования в России получают ничтожно низкие зарплаты – меньше 15 тысяч рублей в месяц. Такие доходы можно найти в 51 из 85 российских регионов.



В рамках исследования были учтены доходы 5,5 млн человек, работающих в сферах дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования. За основу были взяты доходы за 11 месяцев прошлого года.

Зарплаты выше средних получают лишь 12,3% работников образования. Средняя зарплата учителей по России составила 30 тысяч рублей – это не дотягивает до среднего заработка по всем работникам (37,8 тысячи).

В Московской области 25,6% педагогических работников имеют доход выше 50 тысяч рублей, в то же время 17,2% — ниже 15 тыс. рублей.

В Тульской области до 15 тысяч рублей получают 33,3% педагогических работников. Только 3% имеют зарплату свыше 50 тысяч рублей. Тульская область по уровню зарплат работникам образования лишь на 55-м месте.

Между тем, по данным Росстата на середину 2018 года, средняя зарплата педагогов дошкольного образования в Тульской области составляет 28,2 тыс. рублей, педагогов учреждений общего образования — 35,1 тыс. рублей, преподавателей вузов — 64,1 тыс. рублей.

В 2019 году Тульская область вошла в число регионов, получивших федеральную субсидию на реализацию проекта «Учитель будущего» в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Между тем учителя настоящего пока вынуждены «тянуть лямку».