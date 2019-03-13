Эксперты оценили неравенство между бедными и богатыми россиянами

В 2018 году доля большинства расходов у самых обеспеченных семей снижалась, в то время как траты в наиболее бедных домохозяйствах росли, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновлённые Аналитическим центром при правительстве РФ расчёты неравенства в потреблении российских домохозяйств.



На еду 20% наименее обеспеченных граждан тратили в третьем квартале 2018 года 48% своих доходов, тогда как в третьем квартале 2013 года на это у них уходило 43% бюджета. В то же время для наиболее обеспеченных 20% домохозяйств такие траты за пять лет не изменились и составляли чуть больше 20% от доходов.

Доля трат на непродовольственные товары снизилась у наиболее обеспеченных семей сильнее всего, с 47% до 41%. Расходы у беднейших граждан в этой категории наоборот выросли с 27% до 29%. Отмечается, что, как правило, малообеспеченные домохозяйства увеличивают такие покупки при росте доходов, но на этот раз положительная динамика объясняется ростом необеспеченного потребительского кредитования. Также повышенные траты на технику россияне компенсировали снижением расходов на алкоголь.

В то же время если, по данным за первые три квартала 2018 года, один член наименее обеспеченной семьи тратил в месяц на продукты питания 2,8 тысячи рублей, то в самых богатых семьях на это уходило 7,7 тысячи при среднем показателе в 5,1 тысячи рублей. На непродовольственные товары (транспорт, топливо, домашнее оборудование, мебель и медицинские товары) у бедных семей уходило 1,6 тысячи рублей на человека, а у самых обеспеченных — 16,6 тысячи рублей, средние расходы составили 6,2 тысячи рублей.

На образование наименее обеспеченные семьи в 2013—2018 годах стабильно увеличивали расходы, в то время как богатейшие, напротив, снижали. Это объясняется тем, что в статистике не учитывались расходы на обучение за границей. В то же время наименее состоятельные граждане не могут отказаться от расходов на обучение даже при росте цен.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в ходе опроса подавляющее большинство россиян (91%) заявили, что им приходилось экономить на еде. При этом более четверти граждан тратят на покупку еды более половины своего дохода.