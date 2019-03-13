Очевидец: Сброс отходов в Мышегу усилился

В Алексине усилился прямой сброс отходов в реку Мышега, сообщил очевидец.



Алексинец записал очередное видео с места экологического нарушения.

«Помимо основной трубы (с отстойника), рядом ещё есть 1 труба, из которой течёт ржавая вода. Вода в Мышеге (на повороте к жд мосту АЗТПА-1) вся мутная и вонючая. Если водоканал хотел бы чистить отстойник и т. д. (как недавно заявил глава администрации Алексина и водоканала), то он начал бы заполнять соседний отстойник (который показан в видео пустым), но, как видите, его не заполняют. Выше по течению Мышеги (с места прямого сброса нечистот с водоканала), вода приобретает чистый вид и там видно дно», — говорит автор записи.