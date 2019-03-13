Тульские силовики обсудили противодействие коррупции

12 марта в прокуратуре Тульской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов в сфере противодействия коррупции.



В работе группы приняли участие руководители управлений Следственного комитета, ФСБ, МВД, ФНС, ФАС, ФСИН, Росреестра.

Они обсудили состояние работы по выявлению и документированию преступлений о взяточничестве, совершаемых должностными лицами руководящего звена, в составе организованных групп, в крупном и особо крупном размере.

По результатам заседания было принято решение о необходимости принять дополнительные меры в целях повышения эффективности работы по выявлению, пресечению и расследованию преступлений коррупционной направленности, приоритетное внимание уделив противодействию фактам взяточничества, а также активизировать работу по установлению имущества, подлежащего аресту, для возмещения ущерба, причинённого коррупционными преступлениями.