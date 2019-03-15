Тульские заводы заставят развивать «Юнармию»?

На тульских предприятиях оборонно-промышленного комплекса могут появиться отряды военно-патриотического движения «Юнармия».



Как пишет «Коммерсантъ», руководству ОПК было разослано предложение с целью «развития юнармейского движения», численность которого, по планам военных, к 2020 году должна составить около миллиона человек.

Ранее издание сообщало о письме врио заместителя командующего войсками Восточного военного округа с просьбой принять в «Юнармию» «100% детей офицерского состава в возрасте от 8 до 18 лет».

О планах по расширению деятельности военно-патриотического движения «Юнармия» на предприятиях оборонно-промышленного комплекса «Коммерсанту» рассказали несколько источников, причастных к реализации государственного оборонного заказа. По их словам, в середине февраля на предприятия было разослано письмо, в котором со ссылкой на указание начальника военных представительств Минобороны РФ полковника Олега Степанова поручалось «продолжить работу по развитию юнармейского движения на предприятиях ОПК».

В документе уточнялось, что для выполнения этой задачи нужно на каждом из предприятий ОПК создать юнармейские отряды и «организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов». Впоследствии ведомство просило предприятия ОПК отчитаться о проделанной работе, уточнил менеджер одной из оборонных компаний. На запросы «Коммерсанта» в Минобороны и «Юнармии» пока не ответили.

«Юнармия» и раньше плотно взаимодействовала с оборонной промышленностью. На военно-техническом форуме «Армия-2017» между Объединённой авиастроительной корпорацией и движением было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания детей.

Движение «Юнармия» было создано 29 октября 2015 года по инициативе министра обороны Сергея Шойгу на основе детско-юношеской организации «Движение юных патриотов», которая существовала с конца 1990-х годов и в июле 2016 года получила государственную регистрацию. В 2016 году создатели движения утверждали, что в него вступили уже более 140 тыс. российских школьников от 8 до 18 лет, сейчас число участников оценивается примерно в 300 тыс. человек.