Тульские специалисты разработали методику лечения сердечных заболеваний стволовыми клетками

Специалисты Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского и сотрудники Тульского государственного университета разработали экспериментальную методику лечения сердечных заболеваний.



При инфаркте отмирают мышечные клетки сердца – кардиомиоциты. Суть нового метода состоит в их восполнении посредством «клеточного укола».

По словам профессора кафедры «Общая патология» ТулГУ Дениса Иванова, стволовые клетки вводят в человеческий организм, и они накапливаются в зоне поражения, дифференцируясь в кардиомиоциты. В результате снижается ишемический болевой синдром, а сосуды становятся более эластичными. Увеличивается качество и продолжительность жизни пациента.

Для проведения процедуры используются материалы, взятые из банков стволовых клеток. Сейчас данная методика используется в рамках исследовательской работы для пациентов, перенесших инфаркт.

Денис Иванов отмечает, эффективность «клеточного укола» зависит от того, сколько времени прошло с момента поражения сердца. Чем раньше начать лечение, тем больше будет эффект.