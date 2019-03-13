Около ста контрактов заключили без конкурса: как строился тульский Центр художественной гимнастики

Тульская прокуратура нашла новые нарушения при строительстве городского Центра художественной гимнастики.



Прокуроры проверяли соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности «Управления капитального строительства г. Тулы».

Оказалось, что для устранения недостатков, допущенных в ходе производства ООО «Гарантия» и ООО «Овация» работ по муниципальным контрактам на строительство Центра художественной гимнастики МУ «УКС г. Тулы» в период с апреля по июль 2018 года заключило 95 муниципальных контрактов каждый на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей без проведения конкурсных процедур.

Подряды получило ООО «Овация» на общую сумму свыше 8,5 млн рублей. Заключение указанных контрактов без проведения конкурентных закупочных процедур повлекло за собой необоснованное сокращение числа участников закупки и нарушение антимонопольного законодательства, отметили в прокуратуре.

В отношении заместителя начальника МУ «УКС г. Тулы» возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого постановлением УФАС от 11 марта 2019 года заместитель начальника МУ «УКС г. Тулы» привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика). Ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в январе 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту траты бюджетных средств при строительстве Центра художественной гимнастики. В прокуратуре отмечают, что умышленными незаконными действиями должностных лиц заказчика работ МУ «УКС г. Тулы» был причинён имущественный вред в размере свыше 47,6 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.