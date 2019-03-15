Жизнь в Тульской области дороже, чем в соседних регионах

Липецкий интернет-портал сравнил стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионах Центрального федерального округа.



Оказалось, что в Тульской области стоимость такого набора на одного человека в месяц оценивается в 15 064 рубля — это 96% от средней его цены по России (15 743 рубля).

Для сравнения, фиксированный набор товаров и услуг в Тамбовской области стоит 13 587 рублей (86%), в Липецкой — 13 595 (86%), в Орловской — 13 645 (87%), в Белгородской — 13 947 рублей (89%), в Курской — 13 971 (89%), в Воронежской – 14 818 (94%), в Рязанской – 14 830 (94%), в Москве – 22 624 (144%).