В «Лазаревском» нашли вредителей

Россельхознадзор выявил нарушения при проверке племенного хозяйства «Лазаревское» в Щёкинском районе.



Сотрудники ведомства обнаружили, что предприятие хранило партию зерна ячменя кормового, заражённого насекомыми, в складе, заражённом вредителями запасов.

В сметках, отобранных при проведении проверки в складе, были выявлены вредители запасов в живом и мёртвом состоянии – хрущак малый булавоусый, рыжий мукоед, суринамский мукоед, что подтверждено заключением карантинной фитосанитарной экспертизы Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

За выявленные нарушения должностное лицо ПХ «Лазаревское» привлечено к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа.