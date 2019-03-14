Очередное мошенничество с ясногорской землёй?

В Сети появилось обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, председателю правительства Валерию Шерину, главе администрации Ясногорского района Владимиру Мухину и руководителям правоохранительных и надзорных органов.



В нём говорится о возможной коррупционной составляющей при реализации земель сельскохозяйственного назначения в МО Иваньковское:

"Ситуация вокруг принятия изменений в действующие Правила застройки и землепользования (ПЗЗ) МО Иваньковское Ясногорского района уже давно вышла за пределы местной истории и требует вмешательства областного руководства, а также серьёзного разбирательства.

Предлагаемые изменения в ПЗЗ МО Иваньковское Ясногорского района не соответствуют интересам государства, жителей района, носят коррупционный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Давайте немного окунемся в историю и посмотрим, каким образом в бытность губернатор Алексей Дюмин разбирался с самовольными постройками в поселке Плеханово в 2016 году.

Вот некоторые заголовки СМИ тех времен: «Алексей Дюмин решил проблему по-мужски», «Глава Тульской области назвал беспределом цыганские волнения в Плеханово», «Дюмин: Цыгане поняли, как далеко мы можем зайти, и всё решилось быстро». И так далее.

Напомним, что в результате решения той проблемы с цыганским табором в Плеханово власти сравняли с землей 89 цыганских домов, признанных судом самостроем, еще 33 хозяева разобрали сами.

Много было разговоров — стоило или не стоило так поступать. Тем не менее, губернатор Алексей Дюмин дал четко понять, что верховенство закона для него это не пустой звук. Все граждане обязаны соблюдать и выполнять закон.

С тех пор минуло 3 года. Губернатор немного отошел от областной внутренней политики, отдал все на откуп своим министрам и главам администраций. И как результат возникла ситуация вокруг ПЗЗ в Иваньково. Иначе как реваншем правового беспредела эту ситуацию это назвать нельзя.

Судите сами. За последние годы в Ясногорском районе начали активно застраивать земли сельхозназначения. Важно понимать, что в соответствии с действующим законодательством в Ясногорском районе на землях, относящихся к функциональной зоне «СХ-1», вообще запрещено возведение любых объектов капитального строительства.

Но тем не менее застроенными оказались тысячи гектар земель сельхозназначения. Строят на этих землях в основном жилые дома. Эти постройки незаконные, они в соответствии с логикой и позицией губернатора подлежат сносу.





Но не тут то было. Вместо того, чтобы выявлять и пресекать незаконное строительство на землях сельхозназначения, действующий глава администрации Владимир Мухин активно лоббирует включение этих тысяч незаконно застроенных жилыми домами гектар земли в функциональную зону «СХ-2». В этой зоне разрешено строительство дачных и садовых домов.

Его мотивация проста — земли застроены, они используются для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, поэтому надо дать возможность людям узаконить постройки. Но это крайне лукавая позиция.

Владимир Мухин заявляет, что на данных землях активно развивается сельское хозяйство, но сознательно умалчивает, что кроме небольшого количества хозпостроек сельхозназначения уже построено несколько сотен жилых домов. То есть Владимир Мухин сознательно вводит в заблуждение общественность и губернатора, подменяя проблему застройки сотен гектар самовольными жилыми домами на проблему легализации относительно небольшого числа построек для сельхозпроизводства.

Причем решение указанной проблемы крайне просто и лежит на поверхности. Надо включить в функциональную зону «СХ-1» возможность строительства объектов капитального строительства для сельхозиспользования. Это решит проблему легализации построек добросовестных фермеров и сельхозпроизводителей.

Подобная возможность решения проблемы с хозпостройками КФХ была доведена до Владимира Мухина, но сознательно им проигнорирована, так как это решение не удовлетворяет интересам собственников самовольно построенных жилых домов. Им нужно именно включение земель в функциональную зону «СХ-2».

Более того, с подобных заинтересантов были собраны значительная сумма денежных средств в размере 1,8 млн рублей, которые передали некому ООО «Земляк». Эта фирма взяла на себя обязательства по внесению всех спорных земель в зону «СХ-2».

На что именно тратились эти 1,8 млн мы можем только догадываться, но надеемся правоохранительные органы выяснят. Тем более заявление от потерпевших у них уже есть.

Подводя итог. На Ясногорской земле обосновалось движение «анастасийцев» «Звенящие кедры». По словам РПЦ, данное движение имеет признаки секты. Организаторами данного движения были выкуплены в собственность большие массивы земли, которые были размежёваны на наделы по 1-2 гектара. После этого с помощью откровенной лжи эти участки были сданы в аренду, либо проданы физическим лицам.

Когда мы утверждаем, что продажи идут мошенническим способом, то опираемся на заявления, которые опубликованы на сайте «Звенящих кедров».





Цитата: «Общая площадь Поселения составляет более 145 гектаров земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием „для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства“. Территория поселения состоит из 90 участков. Средняя площадь участков — 1,5 га. Желающим оформить свои постройки, администрация района выдает разрешение на строительство».

Это сознательная ложь. Администрация не может выдать разрешение на строительство, так как оно запрещено на этих землях, и те, кто продают землю, прекрасно об этом осведомлены.

Или вот еще цитата: «Общая площадь составляет около 300 га земель, целенаправленно переведенных под разрешенное использование „для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства“, позволяющих свободно возводить жилые постройки и оформлять их по собственному желанию (разрешение на строительство жилых строений на данных землях не требуется). Территория поселения состоит из 105 участков, расположенных по обе стороны родниковой речки Восьмы, в районе деревень Любижи и Картино, каждая из которых состоит примерно из десятка домов».

Совершенно очевидно, что цель продажи земли – возведение жилых домов на землях сельхозназначения.

В результате попустительства местной администрации и Управления Россельходнадзора, а также заступничества со стороны главы администрации Владимира Мухина тысячи гектар земли могут уйти из сельхозоборота.

Это никак не соответствует заявлениям губернатора о необходимости развития сельского хозяйства, идет вразрез с декларируемыми принципами верховенства закона, создает опасный прецедент, который может послужить для аналогичных действий со стороны недобросовестных землепользователей в будущем, создает ощущение вседозволенности и безнаказанности у нечистоплотных земельных дельцов.

Поэтому крайне важно не допустить принятия ПЗЗ МО Иваньковское Ясногорского района в предлагаемом виде. Необходима их тщательная проработка независимыми от местных властей экспертами на уровне областной архитектуры.

Губернатора Алексея Дюмина и его окружение мы призываем — не допустите реванша беззакония, иначе очень странным будет выглядеть избирательный подход к сносу цыганских домов.

ПЗЗ Иваньково в таком виде принимать будет крайне опрометчиво и недальновидно.

Жители и активисты МО Иваньковское".