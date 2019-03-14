Всё для народа: о тульских перевозчиках и их лоббистах

Транспортный бардак скоро сильно подорожает. Как устроен тульский бизнес на маршрутках, рассказало издание «МК — в Туле».



Содрать четвертину

Опасно, некомфортно, а скоро еще и дорого. Тульские маршрутки упорно удивляют спектром резко отрицательных характеристик. Впрочем, они удивляют в принципе. После «экстрапьяного» ДТП в Туле, когда неадекватный водитель — алкоголик дал порулить городским микроавтобусом своему пьяному другу, собравшему на проспекте Ленина 4 автомобиля, общественность ждала принципиальных изменений. Не сразу, но они случились – с 1 апреля проезд в коммерческих маршрутках подорожает до 25 рублей. Все то же самое (непрошедшие контроль транспорт и медосмотр водители), но теперь на 25% (!!!) дороже. Других изменений нет ...

На сегодняшний день коммерческий транспорт в Туле представляют восемь организаций: ООО «ТП Транссервис», «Тульские пассажирские перевозки», «Транспортная компания «Тульские пассажирские перевозки», «Автотранспортное предприятие «Тульские пассажирские перевозки», «Транспортная компания пассажирские автоперевозки», АТП «Гриф», «Тульский автомобильный коммерческий транспорт», «Пилигрим+». Некоторые из перечисленных компаний, осуществляющие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, не имеют в собственности транспортных средств. Они заключают договоры аренды с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. А это значит, что владельцы маршрутов – всего лишь прокладка, которая не несет расходов ни на амортизацию транспорта, ни на его техобслуживание. По нашей информации, сумма аренды транспортных средств не менялась годами. Иными словами, экономическое обоснование к повышению стоимости проезда здесь даже за уши не притянуть.

Напомним, в настоящее время в Туле перевозка пассажиров осуществляется по регулируемым и нерегулируемым тарифам. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации…», ценообразование перевозок по регулируемым тарифам находится в ведении органов государственной власти субъектов России или органов местного самоуправления, по нерегулируемым тарифам – в ведении коммерческих перевозчиков при обязательном уведомлении о повышении тарифов органов государственной власти, местного самоуправления и контрольно-надзорных органов.

Последние администрацию Тулы о повышении тарифов уже уведомили. А на совещании от 6 марта уточнили, что тариф по их подсчетам должен был быть вообще 30 рублей, но «решили оставить 25 рублей».

Пьяные водители – высокие тарифы

Насколько цена не соответствует качеству перевозки пассажиров знает каждый, кто хотя бы раз перемещался на тульских маршрутках. Но не каждый знает, как проходят медосмотры водителей и где «ночует» пассажирский коммерческий транспорт.

Гость из ближнего зарубежья, назовем его Шухрат (настоящее имя изменено), на условиях анонимности согласился рассказать, как ему работается на тульских маршрутах.

«Где паркуемся на ночь? У Центрального рынка. Платим 25 рублей «цыганенку» за охрану», — говорит Шухрат.

Размышлять на тему, что может произойти с машиной, которая ночами находится в распоряжении подростков и среды, мягко говоря, социально неблагополучной, можно долго: такой дворовый «ЧОП» запросто может снять важные элементы, разобрать машину на запчасти…

На вопрос, садился ли Шухрат за руль пьяным, отвечает, сам – нет, но свидетелем пьяного вождения коллег по цеху был не раз. По словам нашего респондента, его организация заключает формальный, судя по всему, договор на оказание медуслуг с юрлицом, а по факту раз в неделю получает путевые листы на несколько дней вперед.

Нарушение на нарушении и беспредел на маршрутах будут оплачивать пассажиры теперь по новому тарифу. В него входит:

— Парковка в ночное время на неохраняемых стоянках — нарушение Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ;

— непрозрачная система прохождения водителями маршруток обязательного медицинского осмотра;

— отсутствие ежедневного технического осмотра транспортных средств перед выходом на линию.

Кроме того, у коммерческих перевозчиков отсутствуют электронные приборы учета оплаты проезда. Это означает, что реальный доход перевозчиков отследить невозможно. По нашим оценкам, чистая прибыль с одной машины составляет порядка 3 тыс рублей в день. Т. е. при 100 нанятых микроавтобусах компания зарабатывает около 9 млн рублей в месяц.

Аппетиты Тулы соседям не снились

Повышение коммерческими перевозчиками оплаты сразу на 25% делает Тулу рекордсменом по «драконовским» тарифам в ЦФО. Для сравнения, приводим стоимость проезда в коммерческом транспорте в соседних с Тулой городах:

Брянск – 20 рулей, Владимир — 20 рублей, соседняя с Москвой Калуга – 22 рубля, Воронеж – 17 рублей, Кострома – 20 рублей, Курск – 19 рублей, Смоленск – 18 рублей.

Обосновывали, обосновывали, да непереобосновали?

Утвердить в тульском народе мысль, что хотя разницы и нет, но платить надо больше, перевозчики решили пропагандой. Выбрали популярный интернет-ресурс, который, как правило, сетует за нужды народа. Только в этой ситуации ресурс вдруг оказался на стороне «бедных» перевозчиков. «Коммерческие перевозчики устали ждать индексации тарифов на проезд в общественном транспорте» и «[повысили] еще мало, надо хотя бы на червонец…», выражает портал чаяния коммерсантов и приводит их аргументы «цена на проезд в автобусах не меняется уже два года»…

В конце 2019 года состоится конкурс администрации Тулы на право получения свидетельств на перевозку. По имеющимся у нас данным, некоторые действующие коммерческие перевозчики лишатся своих лицензий. Вероятно, сейчас они рассчитывают резко увеличить свои доходы, чтобы покинуть рынок с мягкой «подушкой безопасности» в кармане.

Есть ли у пассажиров альтернатива?

Формально есть, фактически нет. Муниципальный тульский транспорт тарифы не повышал, а даже понизил при оплате банковскими картами. Но автобусы, трамваи и троллейбусы весь пассажиропоток явно не осилят. Коммерсанты тоже предложили выбор – платить 25 рублей наличным или 20 рублей по «безналу» в маршрутках, где нет системы безналичного расчета…

Правовую оценку действиям перевозчиков в ближайшее время должна дать ФАС. Прокуратура рекомендовала администрации Тулы направить письмо в антимонопольную службу.