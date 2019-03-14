20 марта в Туле пройдёт ярмарка вакансий «Старт карьеры – 2019».



Для участия в ней приглашаются работодатели и молодёжь, ищущая работу. Организаторы ярмарки – молодёжный центр «Спектр» «Центр занятости населения Тульской области.

В рамках ярмарки пройдут мастер-классы «Эффективное резюме», «Успешное собеседование», «Генерация бизнес-идей», «Продвижение в социальных сетях». Будут представлены площадки работодателей и центров обучения. Также состоятся индивидуальные консультации специалистов кадровых агентств по составлению резюме и прохождению собеседования.

Ярмарка пройдет с 10:00 до 13:00 мск в Городском концертном зале (ул. Советская, 2). Вход свободный.