Чистая прибыль тульской «Октавы» за год снизилась в 640 раз

Тульская «Октава» снизила чистую прибыль в 640 раз.



В 2018 году предприятие, входящее в состав госкорпорации «Ростех», получило 182 тысячи рублей чистой прибыли, что в 640 раз меньше, чем в 2017 году, следует из отчёта компании.

При этом выручка за прошедший год снизилась на 27,6% — до 166,8 млн рублей, прибыль от продаж — в 7,8 раза, до 280 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».

Изменения в финансовых показателях в компании объяснили снижением по статье «прочие доходы» в 2,2 раза — до 84,2 млн рублей.

Весной 2017 года «Ростех» подтвердил намерение восстановить уникальное производство тульской «Октавы», сообщалось о разработке стратегии развития предприятия, цель которой — в ближайшие несколько лет существенно повысить эффективность управления. К 2020 году была поставлена цель достигнуть показателя по выручке в 1 млрд рублей. Для решения этой задачи завод передали «Ростеху» под управление директора по особым поручениям Василия Бровко.

В декабре 2018 году губернатор Тульской области наградил Василия Бровко серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области» — в частности, за кластер «Октава», созданный на базе завода.

Супруга Василия Бровко Тина Канделаки, занимающаяся пиаром кластера «Октава», посвятила успехам мужа не один пост.

У Василия Бровко, конечно, одна из сильнейших команд в стране по созданию смыслов. Фабрика мысли в действии. Ещё год назад никто и подумать не мог, что Октава так преобразится. Но, посмотрите, как за очень короткий промежуток времени можно создать креативную точку притяжения — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 28 апреля 2018 г.