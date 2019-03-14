Дело экс-депутата Ясногорского района Прощенко о земельном мошенничестве довели до суда

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Ясногорского района Александра Прощенко.



Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Прощенко был арестован в конце января.

Следствие установило, что в период с мая 2011 года по декабрь 2012 года Прощенко обманом получил от своего знакомого документы, свидетельствующие о праве того на аренду на льготных условиях земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 15 га в деревне Бураково, принадлежащего МО Ясногорский район.

Затем Прощенко сфальсифицировал документы от имени своего знакомого, включив в них недостоверные сведения о возведении нежилого капитального строения, и подал документы в орган местного самоуправления и подразделения ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». После чего оформил договор купли-продажи земельного участка по заниженной цене с администрацией Ясногорского района и незаконно завладел имуществом, причинив району ущерб на 450 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела Прощенко признал вину и возместил ущерб в полном объёме. Сейчас он находится под домашним арестом. Уголовное дело будет рассматривать Ясногорский районный суд.

В 2017 году за аналогичные преступления был осуждён предприниматель Виктор Добрай, которого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.