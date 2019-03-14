«Октава» после информации о снижении чистой прибыли в 640 раз сообщила о своих успехах

Тульская «Октава» выпустила спецматериал, в котором подвела итоги работы за 2018 год и сообщила о перспективах развития.



В частности, отмечается, что предприятие создало новую премиальную линейку микрофонов и представило в оборудование для биометрических систем российских банков. Продажи микрофонной техники увеличились, однако пока значительного роста прибыли предприятию не обеспечили.

«Несмотря на нестабильность и изменение структуры государственного оборонного заказа, высокую себестоимость производства и ограничения по объёмам производства, „Октава“ обходится без убытков. В 2017 году на предприятии провели переоценку основных средств, и это косвенно сказалось на изменении показателей прибыльности производства. В 2018-м «Октава» откорректировала стратегию развития. В неё были включены мероприятия, цель которых – увеличение рентабельности. Реинжиниринг бизнес-процессов на „Октаве“, стартовавший в 2017 году, вывел предприятие на совершенно новый уровень выпускаемой продукции, услуг, а также производительность. Количественные показатели в переходный период ожидаемо снизились, но гибкость подхода и тщательное планирование обновления дали возможность уже в 2018 году запустить рост отдельных сегментов. Достижение оптимальных показателей планируется на 2019-й», — говорится в материале, который полностью опубликован на сайте газеты «Тульские известия».

Продукция «Октавы» занимает 17% российского рынка микрофонной техники. В 2018 году «Октава» заключила первый контракт с дистрибьютором из США, ведёт переговоры о сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее «Интерфакс» сообщил о снижении чистой прибыли на предприятии в 2018 году в 640 раз по сравнению с 2017 годом.