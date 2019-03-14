Как продвигается дело Риттера и почему суворовского главу не отстранят от должности

В Суворове рассказали подробности дела об избиении члена районного общественного совета Алексея Риттера.



Риттер был избит неизвестными мужчинами утром 9 февраля. Активиста доставили в Тульскую областную больницу, где, как он сам рассказал впоследствии, диагностировали перелом руки, ребра и одного позвонка, травмы головы и голени, а также мягких тканей.

Алексей Риттер заявил, что связывает нападение со своей общественной деятельностью. Ситуацию прокомментировал и глава Суворовского района Геннадий Сорокин, о нарушениях в работе которого сообщал Риттер. По словам Сорокина, «врагов Алексей Риттер своих сам прекрасно знает, раз такое произошло». Также чиновник отметил, что «заинтересован больше всех» в том, чтобы нашли нападавших.

По факту избиения активиста было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Общественники из других районов обратились к губернатору Алексею Дюмину и главе УМВД Сергею Галкину с просьбой взять расследование дела под личный контроль, а также попросили временно отстранить от должности главу администрации Суворовского района Геннадия Сорокина, так как он «может оказывать влияние и давление на следствие».

Ответ активистам пришёл не от губернатора, а от главы МО Суворовский район Ольги Филиппенко. Сейчас в рамках возбуждённого уголовного дела ведутся оперативно-розыскные мероприятия, а отстранение главы райадминистрации, по словам Филиппенко, «не предусмотрено законом».