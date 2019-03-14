Авилов и Цкипури опустились в медиарейтинге

Февраль принёс неудачи на публичном фронте первым лицам Тулы.



Глава городской администрации Евгений Авилов и мэр Юрий Цкипури потеряли позиции в рейтинге глав столиц субъектов Центрального федерального округа, составленном «Медиалогией».

Авилов с третьей строчки переместился на пятую, Цкипури — с седьмой на девятую.

Лидерами рейтинга стали мэр Ярославля Владимир Волков, глава Воронежа Вадим Кстенин и глава администрации Орла Александр Муромский.

Вероятно, не на руку Авилову и Цкипури сыграл негатив в связи с повышением в Туле стоимости проезда в маршрутках сразу на 25% — с 20 до 25 рублей.