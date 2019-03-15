Узловский молочный комбинат вложил свыше 100 млн рублей в производство пищевой добавки

Узловский молочный комбинат инвестировал 115 млн рублей в производство пищевых волокон, сообщили в правительстве Тульской области.



14 марта новое производство посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Три года назад он уже был на предприятии. Тогда собственник рассказывал о планах по строительству завода по производству пищевых волокон. Губернатор предложил возможность его производства в потребительской упаковке.

В дальнейшем был создан бренд «Клетоника», под которым продукт реализуется в аптеках, интернет-магазинах, магазинах спортивного питания.

Проектная мощность производства составляет 300 тонн свекольного жома в месяц. Продукт используется в качестве пищевой добавки в молочной, мясной, кондитерской промышленности.