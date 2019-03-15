Главе Донского внесла представление прокуратура за отсутствие схемы размещения площадок для ТКО

Прокуратурой Донского обнаружила нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и законодательства об отходах производства и потребления.



Установлено, что органом местного самоуправления до настоящего времени не определена схема размещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, не утверждён порядок ведения и не осуществляется ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО.

По результатам проверки прокуратурой в адрес главы администрации Донского внесено представление об устранении нарушений.