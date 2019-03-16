В Тульской области за пять лет хотят вдвое увеличить экспорт сельхозпродукции

В Тульской области к 2024 году экспорт продукции АПК должен достигнуть $323 млн.



В 2018 году он составил $141 млн, увеличившись на 117% к уровню 2017 года.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совещании с руководителями агропромышленных предприятий региона заявил, что в процесс наращивания экспортной продукции нужно вовлекать предприятия малых форм собственности.

Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев сказал, что сейчас регион отправляет на экспорт картофель и продукты его переработки, кондитерские изделия и другую продукцию, но ассортимент надо расширять.