В Узловой пенсионерку оштрафовали за оскорбление соседки-подростка

В Узловой суд привлёк к административной ответственности 61-летнюю женщину за оскорбление несовершеннолетней соседки.



Мировым судьёй было рассмотрено постановление прокурора о возбуждении в отношении жительницы Новосибирска, проживающей без регистрации в Узловском районе, производства по делу об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Днём 27 декабря 2018 года девушка-подросток возвращалась с учёбы, а соседка стала кидать ей под ноги снег, при этом высказывая нецензурные выражения, унижающие честь, достоинство и доброе имя. Девушка и её законный представитель обратились с заявлением в прокуратуру.

Суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей.