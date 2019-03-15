В России ужесточили наказание для лидеров ОПГ

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для главарей организованных преступных групп.



«Законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира. Эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уголовный кодекс дополняется новой статьёй, которая будет карать факт лидерства в ОПГ лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом вводится максимальный штраф до 5 млн рублей. Осуждённых по данной статье преступников будут приговаривать исключительно к реальному лишению свободы, а не к условным срокам.

Отдельная статья будет квалифицировать участие в собрании представителей и организаторов преступных групп. За такие действия обвиняемый будет отправляться в тюрьму на срок до 20 лет. Кроме того осуждённому придется заплатить 1 млн рублей штрафа.

Закон ужесточает штрафы за организацию, руководство или координацию деятельности членов преступного сообщества — до 5 млн рублей. Само участие в банде будет наказываться 3 млн рублей штрафа.

За совершение преступлений с использованием служебного положения, санкции увеличиваются до 5 млн рублей и 20 лет лишения свободы.

Законом предусмотрены послабления для лиц, которые сообщат в правоохранительные органы о подготовке преступлений и о встрече лидеров ОПГ, а также для тех, кто раскаялся и добровольно сдался полиции.