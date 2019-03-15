В Алексине под давлением активистов закрывают мусорный полигон

До 1 июня 2019 года будет закрыт полигон твёрдых бытовых отходов рядом с деревней Даниловка в Алексине.



Этого несколько лет добивались активисты-экологи. Срок закрытия полигона ТБО, который эксплуатируется с 1993 года, заканчивается в мае 2019-го.

Однако ещё в прошлом году алексинские общественники обнаружили, что готовятся поправки в действующий Генплан, которыми за счёт перевода сельхозземель в другую категорию планировалось расширить территория полигона, а срок его работы продлить на 1,5 года. Полигон ТБО занимает площадь 4,4 га, поправки предусматривали увеличение площади ещё на 11,48 га. Власти ссылались на остаточную вместимость объекта. Также стало известно, что на алексинский полигон могли свозить отходы из Москвы и Московской области.

«Химический анализ грунтовых вод с территории среднестатистического полигона ТБО показывает превышение предельно допустимых концентраций фенолов в 920 раз, роданидов – в 3536 раз, а так же значительное содержание свинца, алюминия, марганца, кадмия, железа, также ртути, концентрация которой превышает ПДК в 2500 раз. Управлением Россельхознадзора относительно недавно была проведена плановая проверка прилегающего к полигону ТБО земельного участка. По результатам агротехнических исследований установлено, что почва исследуемого земельного участка загрязнена солями цинка и кадмия», — отмечали общественники.

Активисты написали обращение министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову.

Впоследствии стало известно, что на полигон под Даниловкой четыре года сваливали промышленные отходы с местного завода АЗПТА. По итогам общественного контроля активистами были написаны и отправлены заявления губернатору, министру природных ресурсов, письма в природоохранную и алексинскую прокуратуру.

Однако региональный мусорный оператор в своих пресс-релизах продолжал настаивать на том, что полигон будет закрыт только в 2021 году. Руководитель управления Росприроднадзора Ирина Заботина и вовсе называла 2023 год.

«На данный момент полигон ТКО заполнен более чем на 100% от разрешенного объёма и подлежит выводу из эксплуатации. Причём заполнение произошло уже в начале февраля, тем не менее, отходы продолжают ежедневно захораниваться. Более того, на полигон уже в течение 4 лет завозятся и захораниваются феноло- и формальдегидо- содержащие промышленные отходы с завода „Тяжпромарматура“. В год захоранивается порядка 25-30 тыс. тонн этих вреднейших промышленных отходов», — указывали активисты.

15 марта администрация Алексина, наконец, публично объявила, что полигон вблизи деревни Даниловка подлежит закрытию и рекультивации:

Когда будет закрыт Алексинский полигон вблизи деревни Даниловка? Законно ли размещается на его территории отработанная формовочная смесь ЗАО «Алексинский завод тяжёлой промышленной арматуры»? Чем обусловлено расширение площади полигона? В последнее время эти вопросы о работе Алексинского полигона являются одними из самых актуальных и обсуждаемых.

Полигон вблизи деревни Даниловка является официально зарегистрированным объектом, он поставлен на учёт в Федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Вопрос о его работе является одним из важнейших направлений деятельности администрации. С 2015 года обслуживает и эксплуатирует полигон МУП «Спецавтохозяйство г. Алексин». Стоит отметить, что на полигоне не было зафиксировано возгораний с момента его эксплуатации Спецавтохозяйством, а все отходы, которые размещаются на полигоне, образованы непосредственно на территории Алексинского района.

В соответствии с выданной лицензией на полигоне осуществляется размещение коммунальных отходов. Законно ли размещение на его территории формовочной смеси ЗАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры»? Управлением Росприроднадзора по Тульской области утверждены для ЗАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Согласно документу, на полигоне ТБО подлежат захоронению 20 видов отходов IV-V классов опасности, в том числе отработанная формовочная смесь, имеющая V класс опасности, что подтверждено Заключением специализированной организации, результатами биотестирования и лабораторного анализа. На территории полигона проводится мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Эти мероприятия выполнят Спецавтохозяйство города в соответствии с графиком. А отчеты о результатах мониторинга ежегодно направляются в Росприроднадзор.

12 марта 2019 года в администрации города состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов МО г. Алексин «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Алексин» на которых был рассмотрен вопрос о переводе из категории земель «сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» участка кадастровым номером 71:01:020601:153 общей площадью 11,48 ГА в районе деревни Даниловка для полигона ТКО. В ходе ведения публичных слушаний у присутствующих возник вопрос: чем обусловлена необходимость увеличения площади земельного участка?

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ирина Головина пояснила, что полигон в деревне Даниловка эксплуатируется с 1993 года. Данные изменения обусловлены необходимостью рекультивации объекта и приведения в надлежащий вид прилегающей к нему территории, которая была подвержена загрязнению.

«В настоящий момент, по данным отчётности, полигон заполнен на 99%. Свободные мощности для дальнейшего размещения отходов, при его полном заполнении, отсутствуют», — рассказал директор МУП «САХ г. Алексин» Виталий Егоров.

«Исходя из вышеуказанного, срок эксплуатации объекта составляет не более трёх месяцев, он будет закрыт в июне 2019 года. То есть по истечении этого времени МУП „Спецавтохозяйство“ прекратит использование данного полигона. Впоследствии он будет рекультивирован и речи о его дальнейшем расширении для хранения ТКО не идёт», — заключил глава администрации Алексина Павел Фёдоров.

При проведении публичных слушаний замечаний и возражений от присутствующих не поступило. 12 марта администрация города инициировала встречу с региональным оператором по вопросу закрытия полигона. В ходе встречи была разработана дорожная карта и выработан ряд мероприятий по транспортировке мусора Алексинского района, после закрытия полигона ТКО, на другой полигон Тульской области, говорится в официальном сообщении на сайте администрации Алексина.

По нашим данным, речь идёт о полигоне в Барсуках Ленинского района, который с 2012 года арендует ООО «Энергокор-Агро» (на тот момент его площадь составляла 90 тыс. кв. м). Сюда же, кстати, свозят и отходы из Ясногорского района. В 2012 году по результатам административного расследования за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами суд признал «Энергокор-Агро» виновным в совершении административного правонарушения. Было установлено, что на этом полигоне допускалось горение размещаемых на земельном участке отходов. В 2015 году прокуратура снова подала на предприятие в суд из-за выбросов вредных веществ.

В 2016 году «Зелёный патруль» обнаружил, что деятельность «Энергокор-Агро» на объекте осуществляется с угрозой для здоровья и жизни людей. С этим согласилось и областное министерство экологии и природных ресурсов. За несоблюдение правил правила охраны атмосферного воздуха по результатам проверки организации был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Однако, как писали экологи, «мало что изменилось — прилегающие к полигону ТБО территории сильно захламлены мусором, налицо множество фактов незаконного складирования мусора, после разгрузки самосвалов с ТБО, бульдозер перемещает мусор в сторону лесопосадки, вместо уплотнения мусора и его изоляции грунтом происходит перемещение отходов в овраг и далее в лесополосу, территория полигона практически не огорожена, имитация установленного ограждения не обеспечивают защиту от захламления мусором прилегающим территориям, пограничный вал полигона ни в коей мере не выполняет своих защитных функций, так как мусор наблюдается и за пределами этого защитного сооружения». Судя по всему, этот объект тоже требует пристального внимания.

Что касается Алексина, в ближайшее время активисты намерены наладить общественный контроль, чтобы после закрытия полигона на него не заезжали машины с мусором. В 2019 году должен быть разработан, пройти общественные слушания, экологическую экспертизу и утверждён проект рекультивации полигона. Стоимость рекультивации составит ориентировочно 12,6 млн рублей на 1 гектар.