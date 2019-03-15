Вера Коротких договорилась до предостережения УФАС

Тульское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предостережение в связи с планируемым повышением стоимости проезда в коммерческом транспорте.



Это связано с публичным заявлением президента Тульского регионального транспортного союза Веры Коротких о прогнозе роста стоимости оплаты проезда на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам транспортными компаниями в Туле с 20 до 25 рублей с 1 апреля 2019 года. Она пояснила, что тариф «вообще должен был быть 30 рублей, но решили оставить 25».

В связи с этим тульское УФАС на основании статьи 25.7 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» предостерегает от совершения планируемых действий (бездействия), в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению пункта 1 части 1 статьи 11 №135-ФЗ «О защите конкуренции», говорится на сайте управления.

Ранее прокуратура рекомендовала администрации Тулы направить письмо в Федеральную антимонопольную службу для правовой оценки действий перевозчиков.