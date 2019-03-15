Муниципальное учреждение «УКС г. Тулы» засветилось в очередном мошенничестве

В Туле по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.



Прокуроры обнаружили, что в марте 2013 года между муниципальным учреждением «Управление капитального строительства г. Тулы» и ООО «АртСтрой» был заключён контракт на разработку рабочей документации и организацию строительства многоквартирного жилого дома по улице Серебровской.

После этого неустановленные лица из числа сотрудников коммерческой организации в рамках контракта при производстве работ по устройству холодного и горячего водоснабжения не выполнили работы по монтажу счётчиков (водомеров) и изоляции трубопроводов на сумму более 1 млн рублей, которые МУ «УКС г. Тулы» необоснованно перечислило на счёт фирмы.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для дачи правовой оценки. По результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Напомним, несколько дней назад прокуратура сообщила о нарушениях при строительстве городского Центра художественной гимнастики. ООО «Овация» получило от МУ «УКС г. Тулы» подряды на 8,5 млн рублей, при этом около ста контрактов были заключены без проведения конкурсных процедур.

А в январе 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту траты бюджетных средств при строительстве Центра художественной гимнастики. В прокуратуре отмечают, что умышленными незаконными действиями должностных лиц заказчика работ МУ «УКС г. Тулы» был причинён имущественный вред в размере свыше 47,6 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.