Тульская область вошла в пятёрку регионов, где зафиксировано наихудшее соотношение рождаемости и смертности в 2018 году.



Рейтинг регионов России по естественному приросту населения составил «МК» с помощью данных Росстата. Оказалось, что население растёт только в 21 регионе страны. Лидируют Дагестан (+32 958 человек), Чечня (+23 117), ХМАО (+12 083), Москва (+11 768) и Ингушетия (+6 242).

По естественной убыли населения лидирует Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Кемеровская и Тульская области. В нашем регионе за год родилось 12 381 человек, умерло — 24 029, убыль составила 11 648 человек. В 2017 году в Тульской области было зафиксировано 13,6 тыс. рождений и 24,7 тыс. смертей; рождаемость сократилась аж на 12%, смертность — всего на 3%.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в Тульской области смертность составляет 16,6 человек на 1 тысячу жителей.

Ранее Росстат сообщил, что самая высокая смертность наблюдается в Псковской (17,4 смертей на тысячу человек), Новгородской (17,1) Тверской (16,8), Тульской (16,5) и Ивановской (15,8) областях. В Тульской области с 1980 года численность населения уменьшилась с 1,94 млн до 1,49 млн человек.