Канада ввела санкции против тульского губернатора Дюмина

Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и присоединения Крыма.



В списке 15 компаний и 114 физлиц, в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин, руководитель ВТБ Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, владелец Тульского патронного завода, олигарх Игорь Ротенберг и многие другие.

В сообщении МИД Канады отмечается, что санкции введены за агрессивные действия России в Чёрном море и Керченском проливе, а также за «незаконную аннексию» Крыма. Отмечается, что Канада решила расширить ограничения в координации с США и Евросоюзом.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС в Керченском проливе. Находящихся на борту 24 украинских моряков арестовали за пересечение границы. Некоторые из них были сотрудниками Службы безопасности Украины. Киев отмечает, что Москва нарушила договорённости об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Ранее в отношении Алексея Дюмина ввели санкции США и Украина. Тульский оппозиционный блогер Валерий Отставных после этого назвал главу региона «токсичным».