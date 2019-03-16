Активист рассказал, как отравляет Узловую «инновационный» полигон (видео)

Тульский активист Никита Баринов побывал на полигоне в Узловой, который построил региональный оператор «МСК-НТ».



«Здесь они демонстрируют нам инновационный способ борьбы с фильтратом. Но, во-первых, свалку они построили на ручье, через этот естественный ручей стекает в реку. Канаву они заузили, перекрыли и в центре воткнули бетонный колодец. Он переполняется, в нём пробили дырку, и фильтрат течёт дальше в реку, попадает в приток Россошку, затем в реку и водозабор, а дальше — в кран», — рассказывает он.

Активисты считают, что схема обработки фильтрата будет сводиться к тому, что его будут вывозить обратно на свалку и выливать сверху, тем самым повышая его концентрацию.

«МСК-НТ» более пяти лет обслуживает два административных округа Москвы — Юго-Восточный и Зеленоградский. В 2018 году компания стала региональным оператором в Чеховском кластере Московской области и Нижегородской области, а в 2019 году — в Тульской области.

Ранее Никита Баринов уже рассказывал об угрозе заражения реки Россошки в Узловой и местного водозабора.

«С высокой долей вероятности фильтрат от свалки будет попадать в эту воду, и жители будут это пить. Яды со свалки в воде — экологическая бомба неизбежна», — говорит он.

Также Баринов приводил видеозапись с митинга в Узловой, где было озвучено, что для размещения мусорного объекта перевели землю из сельскохозяйственного назначения в промышленное, в обход мнения горожан, чтобы разместить полигон, рассчитанный на 300 тысяч тонн отходов.

Жители Узловой ранее неоднократно жаловались на размещение мусора из Москвы и Московской области на полигоне в Узловском районе.

По словам министра экологии и природных ресурсов Тульской области Юрия Панфилова, с начала года полигон принял 144 103 тонн отходов, остаточная вместимость составляет 159 032 т. При этом он заверяет, что фактов приёма мусора из других регионов в его ведомство не поступало. Хотя это не означает, что их нет.

Так, глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин лично рассказывал, что, по его данным, грузовики со столичным мусором следуют на полигон в Узловую. В августе прошлого года директор Узловского полигона твёрдых бытовых отходов заявил, что увеличение потока мусоровозов обусловлено закрытием ряда свалок, при этом косвенно подтвердил московское происхождение мусора.