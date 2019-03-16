Никакого экологического надзора: река Мышега в Алексине покрылась пеной

В Алексине продолжается сброс нечистот с городских очистных в реку Мышега.



6 марта местные активисты привлекли внимание к проблеме сброса отходов в Мышегу, впадающую в Оку. Администрация города заявила, что берёт вопрос под свой личный контроль, проблему освещали тульские журналисты, об экологическом преступлении были уведомлены прокуратура и Росприроднадзор.

Спустя десять дней активисты вновь побывали на месте загрязнения водоёма и посмотрели, что изменилось. Оказалось, что сброс отходов даже усилился.

«Та же труба, та же пена, та же вонь, причём даже воды стало больше спускаться. Никакого экологического надзора со стороны государства нет, нарушения не пресекаются, Росприроднадзор не выполняет свои надзорные функции», — констатируют общественники.