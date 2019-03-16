Старая свалка рядом с новой - инновационный опыт?

Тульский активист Никита Баринов обнаружил, что новые мусорные объекты в Туле и Узловой делаются по одинаковой схеме.



В частности, рядом со старым полигоном размещается новый, но на большей площади.

«Мы решили взглянуть на передовой опыт тульских операторов по управлению мусором. В Туле „Хартия“ взяла старую свалку и хитрым способом прирезала к ней ещё 40 га земли под новую свалку. Ровно таким же образом, пользуясь той же хорошей практикой „МСК-НТ“ в Узловой взяли старый полигон, который существовал с 1977 года и уже дошёл до ручья, прирезали 40 га под новую свалку с другой стороны ручья.

В 300 метрах от полигона есть ещё заброшенная шахта, в которой ствол пробивает глубоко в землю и доводит возможную утечку фильтрата мусора до глубинных водоносных слоёв окского бассейна. Эта штука будет гарантированно попадать в глубинные слои и отравлять жителей Тулы, не только Узловой. 2019 год у нас — год борьбы с онкозаболеваниями, пока внедряют такой опыт размещения старой свалки рядом с новой, будем лучше с раком бороться — по мнению чиновников никакой же связи нет», — рассказывает Баринов.