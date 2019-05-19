В МВД назвали самые криминальные регионы России

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России. Всего в 2018 году в стране зарегистрировано 1,9 млн преступлений, сообщает RT со ссылкой на данные МВД России.



Лидерами по числу преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.), Краснодарский край (68,1 тыс.), Челябинская область (64,8%) и Башкирия (57,4%).

Наиболее безопасными регионами стали Чукотка (748 преступлений за год), ненецкий АО (857), Ингушетия (1,6 тыс.), Калмыкия (2,7 тыс.), Магаданская область (2,9 тыс.).

В целом в России на 3% снизилось число преступлений по сравнению с 2017 годом. Всего в 2018 году в стране зарегистрировано 1,9 млн преступлений, более половины из которых (51,7%) связаны с хищением имущества.