Тульская область лидирует по росту смертности в ДТП

Тульская область оказалась в ТОП-5 регионов России с самой высокой смертностью от дорожно-транспортных происшествий.



На сайте ГИБДД представили карту с данными о смертности от ДТП в различных регионах России. Всего за 2018 год произошло более 168 тысяч аварий, в которых погибли 18 214 человек и пострадали 214 853.

В первую пятёрку вошли Краснодарский край (1 053 смерти за год), Московская область (938), Ростовская область (554), Башкортостан (550) и Москва (465).

С начала 2018 года в дорожных происшествиях погибли уже 2 045 человек, большинство — в Краснодарском крае. По сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась в нескольких регионах: Тульской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

По количеству пострадавших в авариях лидируют Москва (10 469 человек), Краснодарский край (8 675) и Санкт-Петербург (7 693 человека).