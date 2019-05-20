Россияне жалуются на то, что оплатой «мусорных» тарифов финансируют чужой бизнес

Эксперты центра «ЖКХ Контроль» обнародовали рейтинг основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Он был составлен по итогам изучения обращений, поступивших в региональные общественные приёмные и по телефонам «горячих» линий.

Лидером стали жалобы на счета за ЖКУ. Всего в первом квартале 2019 года в общественные центры поступило 1453 таких обращений, или более 17% от их общего количества. Жителей регионов интересовало соблюдение порядка начисления платы за ЖКУ, перерасчёты, проблемы с доставкой квитанций, взимание дополнительных платежей и комиссий, изменение размера платы за жильё и другое.

Особняком стоит вопрос о начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. За первые три месяца поступило 203 обращения на данную тему, или 2,44% от общего количества. Так, во многих регионах управляющие компании вынуждают жильцов оплачивать ОДН по воде, в том числе горячей по нормативам. Это приводит к завышению платы, поскольку граждане платят фактически за услугу, которую им не оказывают.

Также жители жаловались на включение в новый «мусорный» тариф инвестиционной составляющей, за счёт которой в регионах обещают построить новые полигоны, сортировочные, мусоросжигающие и мусороперерабатывающие заводы. Жители Тюменской, Московской и Кировской областей в своих обращениях выразили опасения, что их деньги помогут профинансировать чужой бизнес, так как построенные объекты станут собственностью частных предпринимателей.

Активно жаловались на плохое качество содержания жилья в Тульской области и Красноярском крае — там в общественные центры поступило 103 и 74 таких обращения соответственно.

На неудовлетворительное благоустройство придомовой территории. обратили внимание 1035 обратившихся, доля таких жалоб составила 12,43%. По сравнению с 2018 годом их число выросло почти в два раза.

В список основных проблем в сфере ЖХК эксперты также включили жалобы на управление МКД (823 обращения), работу информационных систем (44), неудовлетворительное качество предоставляемых коммунальных услуг (429), нарушения процедуры общих собраний собственников, включая фальсификацию протоколов (259), а также проблемы, связанные с индивидуальными и общедомовыми приборами учёта (218 обращений).