Лишь около 3% россиян имеют свой бизнес

Количество активных компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства в России в период с августа 2018 года по март 2019-го увеличилось на 0,3%.



Лидерами по приросту новых компаний стали Камчатский край, Тыва и Чувашия. Между тем в 25 регионах становится меньше активных МСП, свидетельствуют результаты исследования, проведённого Сбербанком.

В целом распространение предпринимательства в России остаётся ниже среднемирового. Активно ведёт собственный бизнес лишь 2,9% населения страны.

Количество активных компаний МСП составляет 27,6 единицы на тысячу человек трудоспособного населения. Сюда включены все ИП и юрлица.

В 11 регионах России плотность проникновения МСП выше среднемирового уровня (32,18 компании на 1000 чел.). В лидерах — Санкт-Петербург с показателем в 39,1, а также Москва и Московская область с 37,4.

В Тульской области на тысячу человек приходится 23,14 единицы компаний МСП и 24,11 предпринимателей. За отчётный период их стало больше на 2,68%.

Сегменты, связанные с добычей, развиваются быстрее, чем те, что ориентированы на конечный потребительский спрос. Активнее других растут образование, культура, спорт и досуг, а также здравоохранение и социальные услуги. Заметно сокращается строительство. Падение также зафиксировано в добыче полезных ископаемых, выработке электроэнергии, оптовой и розничной торговле.

В подавляющем большинстве регионов число активных компаний выросло, однако крупнейшие по количеству активных бизнесов Москва и Московская область вошли в число 25 регионов, в которых наблюдался спад. В столичном регионе количество активных компаний сократилось на 3,3%, в Ярославской обл. — на 3,8%, в Удмуртской Республике — на 3,4%.

Наибольший прирост среди регионов наблюдался в Камчатском крае (8%), за ним следуют Тыва (7,1%) и Чувашская Республика (6,9%).