В стационаре тульской горбрльницы заменят старую проводку

На капитальный ремонт системы электроснабжения стационара 9-й городской больницы Тулы на улице Марата выделено 3 миллиона рублей.



Согласно документации, на третьем этаже здания планируется заменить всю старую проводку — проложить кабеля, установить светильники с люминесцентными лампами.

Поликлиника 9-й горбольницы капитально ремонтировалась в течение последних двух лет. Зданию, в котором она находится, более 90 лет. При обновлении больницы учли историческое значение здания, сохранив его архитектуру. Помещения стали более светлыми и просторными, на стены повесили картины старой Тулы, а на потолки — большие люстры.

Осенью прошлого года глава региона Алексей Дюмин поручил региональному правительству обследовать состояние больниц и поликлиник и заложить в бюджет деньги на ремонт наиболее проблемных и посещаемых учреждений здравоохранения. По его словам, в 2017 году из-за отсутствия в бюджете целевых средств на эти нужды медучреждения приходилось ремонтировать за их собственные деньги или на внебюджетные средства.

В планах на 2019 год отремонтировать 23 поликлиники (в Новомосковске, Ясногорском, Венёвском, Плавском, Куркинском и Ефремовском районах) и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (в Щёкинском, Дубенском, Тёпло-Огарёвском, Суворовском, Чернском и Ясногорском районах). С участием спонсорских средств в Туле отремонтируют детские поликлиники.