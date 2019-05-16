Тулякам станет проще оформить билет на поезд для новорожденных детей

Туляки смогут покупать билеты для новорожденных детей на основании медицинской справки о рождении.



14 мая вступило в силу постановление правительства РФ, упрощающее правила продажи проездных документов на железнодорожном транспорте.

Решение принято в связи с тем, что фиксировались случаи отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до 1 месяца до получения на них свидетельства о рождении.

До сих пор билеты для грудничков можно было купить только на основании свидетельства о рождении, которые выдаются в загсах.

В случае покупки по медсправке билета на поезд дальнего следования, в проездном документе должны быть указаны её серия и номер, а также фамилия ребёнка.

Проезд детей в возрасте до пяти лет на железнодорожном транспорте бесплатный. В поездах дальнего следования бесплатный проезд предоставляется на одного малыша. В поездах пригородного сообщения родители могут провезти бесплатно всех своих детей в возрасте до 5 лет. Однако это право не отменяет обязанности оформить проездной документ на ребёнка.