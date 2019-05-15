Нет ограждений, нет подъездных путей, нет водоотводящей канавы и, главное, нет соответствующего контроля.



Многодетная мать, общественница из Дубны Евгения Ильичёва, которую оштрафовали на 22 тысячи рублей за сообщение в чате о сходе против мусорного полигона, рассказывает, почему местные жители считают, что объект размещения твёрдых коммунальных отходов работает с нарушениями.

«У них написано, что тип ограждения — бетонные плиты. Вот где тип ограждения? Нету. Тип подъездных дорог — асфальт. Вообще ничего тут нет. Дальше наличие водоотводящей канавы — есть. Вот где она? Вот просто свалка: привезли мусор, скинули, засыпали тут же этой же землёй, тут же укатали. Какие канавы? И глава нам говорит, что берут пробу воды — всё нормально. Водоносный источник прям рядом. Мы берём эту воду, пользуемся ей. Утверждают, что мусорки едут из Тулы, хотя они едут из Москвы. В день к нам приезжает по 70 машин. А в сведениях написано, что наш полигон должен вырабатывать 4,5 тысячи тонн в год. Но главное, что полигон не оборудован — они ничего не подготовили. За год накидают... жители просто задохнутся. У меня трое детей, и я борюсь за чистоту в нашем районе, даже вот просто за воздух, за воду», — подчёркивает она.

Эколог Евгений Ионас сравнивает дубенский полигон, действующий на месте карьера, с недостроенным домом.

«Вот если вас поселить в дом без крыши... Такая же ситуация здесь. Это недостроенный объект, на который потрачены бюджетные деньги. Как он оказался в руках коммерческой структуры „СтройСитиТула“ — тоже непонятно», — добавляет он.

По словам Ионаса, местные власти передали объект в аренду коммерческой фирме в 2016 году. Насколько законно сейчас работает недостроенный полигон, по мнению Ионаса, должна прокуратура.

«Везётся мусор и с Тульской области, и с Московской области. Там просто творится кошмар. Когда вся эта история началась, там стали делать пересып. До этого просто сваливали мусор в яму. До водоносного слоя там буквально метра 2-3 копнуть, и пойдёт вода. Мы все с этого водоносного слоя пьём, еду варим. Через год, через полгода неизвестно, что будет», — говорит житель Дубны, блогер Никита Евтихевич.

Именно он 27 апреля написал в городской паблик «Подслушано в Дубенском районе» сообщение с предложением собраться вместе с жителями посёлка недалеко от мусорного полигона, чтобы обсудить сложившуюся с полигоном ситуацию. За это блогер попал под статью.

«За свободу слова меня оштрафовали. По сути-то никакого митинга не состоялось, никто никому дорогу не перегораживал. Да, не подтвердили мы ни у главы, ни у кого, просто собрались и всё. Пока весь народ собирался, я был в отделении полиции. Когда у меня взяли объяснительную, минут через 40 мне позвонили, сказали приехать в отдел на составление протокола. Ни повестки, ничего. Составили протокол, просидел я там часа 2,5-3, вызвали к зампрокурору, он ещё взял объяснительную. На следующий день состоялся суд, меня оштрафовали на 23 тысячи рублей, с официальным доходом 17 640 рублей», — говорит он.

Его земляк Кирилл Горшков получил 50 часов исправительных работ.

«Я живу в Дубне и тоже против того, что с нами делает власть, именно дубенская. Мне дали 50 часов исправительных работ ни за что. Мы планируем идти дальше, чтобы нас услышали, какая-то более крупная власть, наше государство, чтобы проверить это как-то. Я езжу в Тулу и вижу по нескольку мусоровозов с прицепами, все они едут к нам в Дубну», — говорит он.