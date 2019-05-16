В Керчи арестовали подаренную Тулой коммунальную технику

В крымской Керчи обанкротилось муниципальное предприятие «Аршинцево», которому Тула передавала в дар коммунальную технику как городу-побратиму в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.



При этом компания-банкрот до сих пор собирает с жителей деньги за неоказанные услуги, присылая им платёэки.

Глава Крыма Сергей Аксёнво поручил прокуратуре поручение прокуратуре разобраться с банкротством КП «Аршинцево»

«Муниципальное предприятие разорили. Сейчас это всё арестовано, тульская техника арестована. Какие ещё нужны основания для возбуждения уголовного дела? Эпизод один, умышленное доведение до банкротства. Переговорите с прокурором Крыма Камшиловым в части возбуждения дела об умышленном доведении до банкротства. Даю две недели», — приводит его слова городской портал.

При первичном обращении было отказано в возбуждении уголовного дела, сейчас сформирован новый пакет документов для повторного рассмотрения.

Ранее сообщалось, что подаренную тульскими властями спецтехнику коммунальщики распродали, оказавшись на грани банкротства.