В Туле подсветят сельские территории

В четырёх тульских муниципалитетах, а также при въезде в город станет светлее. Тульская администрация выделила 5 млн рублей на выполнение работ по устройству наружного освещения.



На территории Ленинского посёлка по улице Станционная (от улицы Садовой до железнодорожного переезда) установят 24 опоры и столько же светодиодных светильников, проложат 750 метров самонесущего изолированного провода (СИП). В деревне Мыза — 14 опор, 26 светильников и 812 метров провода; в старой части деревни Гостеевка — 2 опоры, 45 светильников и 1475 метров провода; в деревне Пиваловка — 22 опоры, 22 светильника и 850 метров провода, на Венёвском шоссе Тулы — 15 опор, 15 светильников и 480 метров провода. Работы будут проводиться в пределах жилой застройки.

Светильники будут функционировать в двух режимах: ночном и вечернем; при этом будет возможность отключить половину светильника ночью без изменения угла рассеивания. Обязательные условия — мониторинг и GPS слежение на картах с помощью программы GuardTracker, обеспечение дистанционного снятия показаний со счётчиков «Энергомера», поддержка операторов «МТС», «Теле 2», «Билайн» и «Мегафон».

На сегодняшний день завершена подача заявок на участие в аукционе, конкурентно-закупочные процедуры проведут в середине мая. По их итогам подрядчик должен будет выполнить работы за 60 дней с момента подписания контракта. Жителей должны проинформировать о начале работ в течение 10 дней, установив информационные таблички с указанием подрядчика, контактных телефонов и сроков начала и окончания работ.

По итогам контракта подрядчик должен будет предоставить протоколы испытаний сопротивления изоляции СИП и растекания заземляющих устройств, пронумеровать вновь установленные и существующие опоры, замерить освещённость дорожного покрытия в вечернее и ночное время, а также предоставить копии необходимых документов. Расстояние от воздушных линий электропередач до зелёных насаждений должно быть не менее 0,3 метра, а монтажная стрела провеса между двумя опорами составлять не более 0,5 метра.